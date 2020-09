O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, assumiu que os beirões vão ter pela frente um adversário muito intenso na deslocação à Madeira.



«O Marítimo é uma equipa intensa que joga muito bem nas transições e teremos de ter muito cuidado quando atacamos, porque eles ficam com muitos jogadores em posições avançadas e temos de cuidar das marcações», disse, em conferência de imprensa.



O técnico espanhol reconhece que o Tondela vai «ser uma equipa diferente dependendo do rival» que enfrentar, «porque há equipas com características muito diferentes», mas quer manter o mesmo «nível de iniciativa e intensidade» em todos os jogos.



Pako Ayestarán crê que a formação beirã precisa de «alcançar um equilíbrio».



«Estamos no processo, sabemos que vamos evoluir, que queremos ser uma equipa intensa em todas as fases do jogo e creio que ainda nos falta um bocadinho ser mais intensos no ataque», assumiu.



O Tondela visita o Marítimo, no Funchal, este sábado. Salvador Agra e Bebeto estão disponíveis para o encontro, depois de terem saído lesionados no jogo diante do Rio Ave, que terminou empatado a uma bola. O Marítimo perdeu com o Santa Clara, por 2-0, no arranque da Liga e procura a primeira vitória no campeonato.