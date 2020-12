Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Dragão após a derrota frente ao FC Porto (4-3), em encontro referente à 9.ª jornada da Liga 2020/21:

«Não estou contente com o resultado, mas estou satisfeito com o rendimento da equipa. Preparámos muito bem o jogo frente a uma equipa muito boa, com largura e capacidade de cruzamento, mas os jogadores acreditaram e estivemos muito perto de conseguir pontos.»

Sobre o futuro: «Se fizermos as coisas bem, temos possibilidades, e esse é sempre o nosso pensamento. Marcar três golos no Dragão é bom, mas temos de corrigir os erros que cometemos nos golos do FC Porto.»