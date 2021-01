Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em conferência de imprensa após a vitória frente ao Famalicão (1-0):

[Bom início de ano] «Sabemos a importância de todos os jogos e este, depois de quatro derrotas, ainda era mais importante. Também sabíamos que tanto nós como o Famalicão, a classificação não refletia o que era feito em campo. Nós merecíamos mais e creio que o Famalicão também. O Famalicão demonstrou hoje que também é uma equipa que tem objetivos claros, que joga muito bem futebol, tem um bom início de jogada, tem uma boa construção, então, sabíamos da dificuldade, e demonstraram que não é fácil ganhar ao Famalicão, independentemente, se vem de derrotas. Muitas das vezes, as derrotas acontecem por pequenos detalhes, como foi o caso de hoje. O ponto de sorte que nos tem faltado em muitos jogos, hoje tivemo-lo.»

[Concentração da equipa] «Desde o início do jogo que já sabia que a equipa tinha entrado bem, muito concentrada e fomos capazes de não repetir erros anteriores. O que tentei fazer foi convencer a equipa de que o passado é o passado, porque muitas vezes parece que aquilo que aconteceu vai voltar a acontecer e hoje demonstramos que o importante é aquilo que fazes no dia, ter rendimento no jogo que vais disputar, e a verdade é que o nível da concentração da equipa esteve top os 90 minutos.»

[Dificuldade da vitória] «Em todos os jogos, não houve nenhum que pudéssemos dizer que ganhámos com facilidade. Todos os jogos tivemos de sofrer, todos os jogos criaram-nos dificuldades nos últimos minutos, mas sabemos que isso vai ocorrer até ao final e estamos preparados para isso.»