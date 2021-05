Pako Ayestarán, treinador do Tondela, comentou desta forma o empate da sua equipa frente ao Boavista (1-1), no Estádio do Bessa.

«É um ponto e ficamos contentes com ele. O Boavista teve oportunidades de golo, portanto podia ter corrido melhor mas também podia ter corrido pior. Estamos mais perto do nosso objetivo.»

Mario González na esquerda: «O Boavista joga com três centrais e, quando assim é, o ponta de lança vê-se obrigado a sair da sua zona. Não queria ter o Mario continuamente a sair da zona, mas sim a vir de outra zona para dentro.»



Sobre as alterações na equipa: «Com a entrada do Rafael Barbosa, tivemos um pouco mais de controlo, e também depois com o Roberto (Olabe). Terminámos em 5x4x1 mas não acertei nos jogadores que coloquei. Pretendia dar mais frescura ao meio-campo, mas os jogadores que lá estavam tinham algum cansaço mas estavam rotinados. Não acertei nas substituições e faço mea culpa na troca de alguns jogadores. Às vezes os treinador acertam, outras não.»