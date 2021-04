O Tondela visita o Famalicão na 29.ª jornada da Liga 2020/21. O pontapé de saída está agendado para as 19h00 desta segunda-feira.

«Temos de continuar com a mesma ideia, sabendo que ainda temos trabalho a fazer. Temos de estar muito concentrados, vamos ter dificuldades pela frente, e não podemos perder a humildade que é o que nos ajudou a conseguir os pontos que temos neste momento», diz o técnico Pako Ayestarán.

Em conferência de imprensa de antevisão, o treinador do Todela apresentou a receita para um resultado positivo: «Ser conscientes da responsabilidade que temos, sair com o máximo nível de concentração, demonstrar que todo o trabalho que fazemos durante a semana depois somos capazes de o levar para a relva. Isso é o fundamental, e não perdermos a nossa humildade que é o que nos trouxe até aqui. Sabemos que se estivermos a 100% somos competitivos e é isso que vamos continuar a fazer.»

«O Famalicão é uma equipa que nos vai colocar as coisas muito difíceis. É muito proativo, faz com que as coisas aconteçam na relva, toma iniciativa e é uma equipa difícil que enfrentamos», rematou Pako Ayestarán.