O Tondela recebe o Belenenses a partir das 20h15 de segunda-feira, em encontro referente à 25.ª jornada da Liga. Será um duelo entre o 16.º e o 18.º classificados.

«Não preciso de dizer nada aos jogadores, eles sabem da importância deste jogo e estou seguro que vão sair com a mesma determinação que saíram para o jogo do Mafra. A confiança também vem do rendimento no dia a dia e vi os jogadores muito concentrados e muito responsáveis e isso, logicamente, é muito importante nesta altura do campeonato», diz o técnico Pako Ayestarán.



O treinador da beirã acredita que o Belenenses vai a Tondela «com tudo para conseguir um resultado que lhe mantenha as esperanças: «E nós temos de saber, da mesma forma que o Mafra veio aqui com tudo, porque era uma oportunidade para eles, pois para o Belenenses também é importante, tal como para o Tondela. O jogo não assegura a permanência nem dita a descida definitiva, porque ainda faltam muitas jornadas».