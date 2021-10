Pako Ayestarán, treinador do Tondela, comentou desta forma a derrota da sua equipa em Arouca (2-0), frente à equipa local, no jogo de abertura da 10.ª jornada da Liga 2021/22:



«O guarda-redes do Arouca foi claramente o melhor em campo. O primeiro tempo foi equilibrado, tentámos jogar rápido nas costas deles com o vento a favor. No segundo tempo tivemos os apoios que nos estavam a faltar, com o Tiago Dantas e o recuo do João Pedro. Fizemos o suficiente para não sairmos derrotados daqui. O guarda-redes adversário esteve muito bem, mas também cometemos um erro que nos volta a penalizar, para além do penálti, numa situação que não era perigosa. O jogo pôs-se contra nós.

Sobre os erros defensivos: «Não me preocupa, porque os erros individuais acontecem. Se fosse porque a pressão da equipa contrária nos provocou esse erro e não tivéssemos capacidade para o contrariar ficava preocupado, mas saímos muito bem da pressão do Arouca. Mesmo no lance do segundo golo, conseguimos fazê-lo, mas a decisão individual não foi boa e isso custou-nos um golo.»

Tondela ainda não tem empates: «Preferia ter 15 pontos em vez de nove, mas é passado. Há que olhar em frente e acreditar no que estamos a fazer. Fizemos um grande segundo tempo, só faltou o golo. O nosso guarda-redes não fez uma defesa e sofreu dois golos. Nós, rematámos seis vezes entre os postes. O guarda-redes deles foi crucial.»