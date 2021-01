O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, afirmou este sábado que é «muito importante entrar bem no jogo» ante o Famalicão, para evitar o rumo que alguns jogos têm tomado até este momento na época 2020/2021, no sentido de somar mais pontos.

«Somos conscientes de que os jogos em que consentimos nos primeiros minutos, acabámos a perder. Sabemos que nos primeiros minutos temos de ser muito intensos e muito concentrados», afirmou Ayestarán, em conferência de imprensa.

Na antevisão à receção aos famalicenses, a contar para a 12.ª jornada, marcada para as 13 horas de domingo no Estádio João Cardoso, Ayestarán disse que «os erros do início estão a custar muito caro» e que, por esse motivo, os jogadores têm de ir para jogo «muito mais concentrados». «Não podemos ter uns começos com tão pouca concentração e tão inseguros, com tantas dúvidas», completou.

Sobre o Famalicão, Ayestarán assinalou que «é uma equipa que joga muito por dentro». «Sabemos que não podemos conceder muitos espaços e também temos de fechar todos os espaços, sobretudo o interior que eles costumam utilizar», analisou, lembrando que a equipa orientada por João Pedro Sousa «perdeu oito ou nove jogadores dos onze titulares e isso é muito difícil para voltar a coordenar uma equipa».

Para o jogo deste domingo, Ayestarán não pode contar com Rafael Barbosa, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita, além de Khacef e Bebeto, que cumprem castigo.

O Tondela tem nove pontos e esta no 16.º lugar. O Famalicão é 12.º, com 11 pontos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.