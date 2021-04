Declarações do treinador do Tondela, Pako Ayestarán, à SportTV, após a derrota por 2-0 ante o FC Porto, em jogo da 26.ª jornada da I Liga:

«Os dois avançados [do FC Porto] fixaram muito a nossa linha defensiva, o que lhes permitiu jogar entrelinhas e gerar superioridade nos corredores e não fomos capazes de gerar perigo na área contrária.»

«Sofremos um golo num erro nosso. Na segunda parte, quando já estávamos melhor, faltou mais uma ajuda para gerar superioridades. Tivemos situações de um para um e cruzamentos. Quando estivemos melhor no jogo e a chegar ao fim do jogo com algumas possibilidades, sofremos o segundo golo e aí acabou o jogo.»

«O jogo equilibrou bastante [na segunda parte], tivemos possibilidades de chegar ao último terço, o que na primeira parte não conseguimos. Fomos atrevidos, colocámos tudo o que tínhamos em jogo, mas pela frente estava uma grande equipa. Foi um justo vencedor, vamos continuar.»