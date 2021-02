Declarações do treinador do Tondela, Pako Ayestarán, na sala de imprensa do Estádio João Cardoso, após a vitória por 2-1 ante o Marítimo, em jogo da 19.ª jornada da I Liga:

«Começámos muito bem. A primeira meia hora foi muito boa, tivemos total controlo do jogo. Tínhamos o jogo muito bem preparado. Depois do golo eles mudaram, trocaram de sistema e custou-nos a adaptar e a ser capazes de responder. Foi uma má defesa de um cruzamento, quando eles fizeram o golo.»

«No segundo tempo, mudámos outra vez de posicionamento e voltámos outra vez a ter o controlo do jogo. Só é pena que às vezes a classificação não permite à equipa jogar com mais tranquilidade. A equipa tem mais jogo do que aquele que está a demonstrar, nos momentos em que temos medo de perder o que temos. Espero que estes três pontos nos permitam ter mais tranquilidade para demonstrar todo o potencial que temos.»

[Resposta positiva da equipa] «A equipa está consciente do que estamos a jogar, é consciente do objetivo a que nos propusemos. Eu acredito que esta equipa pode estar mais perto do balanço entre vitórias e derrotas, do que em anos anteriores. A equipa está a responder a esta responsabilidade que temos e ao objetivo que temos. Cada vez há menos jornadas a jogar, do que aquelas que já jogámos. Portanto, sabemos que as oportunidades, cada vez mais, são menos.»