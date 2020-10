Declarações do treinador do Tondela, Pako Ayestarán, na sala de imprensa do Estádio João Cardoso, após a vitória ante o Portimonense, por 1-0, em jogo da 5.ª jornada da I Liga:

«Pretendíamos ter mais bola, pretendíamos ter mais profundidade, pretendíamos chegar mais pelas laterais e creio que o conseguimos. O primeiro tempo, creio que foi um bom primeiro tempo, provavelmente o melhor que fizemos esta época. Creio que o resultado foi o correto a nível de rendimento.»

«Sabíamos que a vitória tinha que estar perto, porque estamos a trabalhar muito bem nos treinos e sabíamos que precisávamos de mudar certos aspetos do jogo, como falámos anteriormente, e isso conseguimos fazer. Fruto dessas mudanças conseguimos o resultado que precisávamos.»

«Creio que tivemos mais atrevimento, mas creio que ainda, fundamentalmente pelos alas, houveram momentos em que podíamos ter tido algo mais. No entanto, já é algo mais, é um passo. Dificilmente se passa de 0 a 100, mas demos um passo em frente.»

«Creio que são importantes [adeptos]. Os que estão são os mais importantes, porque são aqueles realmente sentem o clube. Creio que também é importante para nós senti-los a eles. No fundo os clubes só fazem sentido pelos adeptos. Estou muito contente por tê-los brindado com esta vitória.»

«Creio que [o Rafael Barbosa] está a crescer muito rápido, é um jogador com muito potencial, e que até agora não tinha tido a oportunidade de se mostrar na Primeira Liga. O Tondela ofereceu-lhe essa oportunidade e espero que seja capaz de continuar ao nível que está.»