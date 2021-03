Declarações do treinador do Tondela, Pako Ayestarán, na sala de imprensa do Estádio João Cardoso, em Tondela, após a derrota por 1-0 ante o Sporting, em jogo da 23.ª jornada da I Liga:

[O que falhou para o Tondela conseguir pontuar]: «Não fomos capazes de defender os dois cruzamentos que deram a possibilidade de uma segunda bola dentro da área e não fomos capazes de gerar situações que potencialmente podiam ser perigosas. Mas creio que a melhor oportunidade do jogo foi nossa, a oportunidade de Mario González é muito clara. Sabíamos que íamos ter poucas oportunidades, estávamos conscientes disso, estávamos também conscientes das qualidades do Sporting e acho que fomos capazes de acreditar no plano de jogo. O plano de jogo foi quase perfeito. É pena que eles, em uma das duas oportunidades que tiveram, fizeram o golo.»

[Golo falhado podia mudar rumo do jogo]: «Nesse momento tínhamos uma situação bastante controlada, porque eles não estavam a criar situações de perigo e, inclusive, houve um par de situações que podiam ter mudado o rumo do jogo. Mas fundamentalmente, muito orgulhoso da equipa, porque sabíamos que tínhamos que ser uma equipa que tinha que estar a 110 por cento e o esforço dos jogadores foi muito solidário. Acreditaram em tudo o que trabalhámos durante a semana e estivemos perto de conseguir um ponto.»

[Resultado justo ou não]: «É justo do ponto de vista que eles fizeram um golo e nós não, mas em relação às ocasiões creio que um empate seria mais justo. Eles tiveram mais controlo da bola, estiveram mais no nosso campo, mas não me recordo de muitas situações de perigo deles.»