Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em declarações na sala de imprensa do João Cardoso, após a derrota por 2-1 frente ao Estoril, no jogo de encerramento da quinta jornada da Liga:



«Creio que o nosso primeiro tempo foi bom. Começámos bem e nos primeiros 15 minutos tivemos duas ou três oportunidades para marcar. Depois sofremos em dois erros nossos. Acho que o coletivo fez um bom trabalho, na primeira e na segunda parte.

Como dar a volta a quatro derrotas seguidas? Continuando a fazer o mesmo. Acho que fizemos muito para ter um bom resultado hoje. Estou orgulhoso do que os jogadores foram capazes de fazer no segundo tempo. Temos de perceber que estamos no bom caminho, mas que estes erros estão a custar pontos.»