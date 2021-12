Pako Ayestarán quer «um bocadinho mais» da equipa do Tondela na receção ao Paços de Ferreira, a contar para a 15.ª jornada da Liga, de forma a conquistar a vitória.



«Independentemente de estarmos a ser competitivos, estamos a perder mais jogos do que estamos a ganhar e acho que devíamos ter mais pontos do que os que temos e essa responsabilidade é nossa, de fazer um bocadinho mais e de não esperar que as coisas se tornem mais difíceis para dar tudo», referiu, em conferência de imprensa.



Seguindo a linha de raciocínio, o técnico espanhol defendeu que a altura para o conjunto beirão dar tudo «tem de ser agora, neste momento».

«É certo que enfrentamos os jogos da mesma forma, tanto fora, como em casa, mas também é certo que a equipa parece estar mais cómoda em casa, independentemente dos bons jogos que fizemos fora. A equipa está a competir bem fora e em casa e temos de pôr esse bocadinho mais que é necessário para obter os três pontos», considerou.



Pako garantiu que o plantel «está bem» e admitiu esperar que «esteja ainda melhor» diante do Paços do que esteve no último jogo em Guimarães (5-2).

«Na tabela está tudo muito perto, ou seja, dois jogos podem colocar-te numa situação de certa tranquilidade ou fazerem descer. Estamos num momento importante da época, todos são, mas há momentos em que sabes que pode determinar se estás com mais tranquilidade ou se tens de estar com mais tensão até ao final», observou.



O treinador do Tondela elogiou o Paços de Ferreira, «uma equipa com muita qualidade, que se qualificou para a Liga Conferência e que defrontou o Tottenham no play-off». O espanhol acrescentou que os castores «têm menos pontos do que realmente valem» e frisou que a chegada de César Peixoto «não condicionou» o trabalho da sua equipa.

«Primeiro, temos de fazer valer o que somos, mas também é certo que quando entra alguém de novo há sempre um ponto mais de motivação e de concentração e, neste momento, não sei até que ponto o Paços de Ferreira vai mudar desde a última jornada até agora», analisou.

Neste sentido, Pako disse que o Tondela está «preparado para os dois cenários» que o Paços de Ferreira possa apresentar e, aos seus jogadores, exigiu «o mesmo de sempre» e o que exige a si mesmo: «autoexigência, autorresponsabilidade e autocrítica».

«Creio que temos capacidade suficiente para atingir o objetivo que perseguimos neste clube, mas também é certo que temos de fazer mais, a começar por mim e depois todos os jogadores», sublinhou.



O Tondela-Paços joga-se este domingo às 15h30, no João Cardoso.