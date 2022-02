*Por Carlos Eduardo



Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em declarações na sala de imprensa do João Cardoso, após a derrota por 3-1 frente ao Benfica, em jogo da 21.ª jornada da Liga:

«O resultado depende da eficácia que tens. Eles foram eficazes. Esperávamos que jogassem com dois avançados e não controlámos o espaço entre Rafa e Everton. Fomos brandos na hora de defender e foi essa a diferença.

Não me surpreendeu Ramos e Darwin no ataque. Estas equipas que passam por dificuldades, irá chegar o momento que reagem. Entraram intensos. A distância entre a defesa e o meio campo foi excessiva. Não fomos agressivos no segundo golo do Benfica. Na segunda parte tentámos colocar três jogadores a meio campo.»

[Estatuto de pior defesa preocupa-o?]

«Estamos dentro do nosso objetivo. Sabemos que vai ser uma luta muito dura até ao final. Será jogo a jogo. Temos de estar preparados para controlar as emoções e fazer o nosso caminho.»

[Sobre a estreia de D'Almeida]:

«Todas as mudanças se fazem para ver se a equipa melhora. Logo se verá. Até ao final de maio, veremos o que fez cada um.»