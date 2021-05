Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em declarações na sala de imprensa do estádio Miguel Cardoso, após a derrota por 3-1 contra o Belenenses, em jogo da 32.ª jornada da Liga:



«Acho que entrámos muito bem. Entrámos a fazer o que tínhamos falado que tínhamos de fazer neste jogo. Começámos muito bem. A partir do golo, começámos a manter demasiado tempo a bola no meio campo, perdemos muita bola no meio. Os jogadores do meio campo não estiveram acertados, não estivemos agressivos para parar as transições e fruto disso, fomos para o intervalo a perder por 1-2. No segundo tempo começámos muito bem outra vez. A fazer outra vez as saídas por fora, que sabíamos que era aquilo que tínhamos que fazer, chegando ao último terço deles. Sabia que a qualquer momento podíamos fazer o empate. Num erro nosso eles colocaram-se na frente com o 1-3 e a partir daí voltámos a tentar jogar no seu campo. Não estivemos eficazes no último terço.

Às vezes pode acontecer que marcar muito cedo faz-te pensar que o jogo pode ser fácil. Mas eu não sei, é provável. É algo que têm que falar com os jogadores, se tiveram essa sensação.

Claro que foi justo porque eles fizeram três golos. Afinal, no futebol a justiça são os golos, a eficácia. É certo que durante este ano, os jogos em que tivemos mais posse de bola, não são aqueles em que obtivemos melhores resultados. Então, nós também temos as nossas características. Neste tipo de situações, em que o adversário se coloca na frente e defende no seu campo, para nós complica-se.»