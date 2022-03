Pako, treinador do Tondela, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a derrota por 4-0 frente ao FC Porto, numa partida da 24.ª jornada da Liga:



«Às vezes as circunstâncias jogam a nosso favor, muitas vezes contra. A primeira parte foi boa. Acho que fechámos os caminhos para a baliza, defendemos bem. Sabíamos que íamos sair em transições e conseguimos fazê-lo.



Podíamos ficar muitas vezes dois para dois com os centrais do FC Porto, mas depois faltou-nos qualidade na execução para causar dano. O golo de penálti, num minuto chave, e depois a expulsão mudaram tudo. Nem vi o segundo golo do FC Porto, estava a preparar-me para mexer na equipa. A partir daí foi difícil parar a intensidade e a qualidade do FC Porto.



Retiro aspetos muito positivos do jogo. Para ter opções temos de ser competitivos e de competir. Hoje competimos até que as circunstâncias ficaram muito desfavoráveis. Manutenção? As opções que temos vão depender de nós. A tarefa pode ser muito difícil, difícil, fácil ou muito fácil. Depende do que tu faças. Sabemos o que devemos e o que não devemos fazer.



Ao intervalo não queríamos mudar muito. Controlámos bastante bem o poder ofensivo do FC Porto. A nível defensivo corrigi a posição dos avançados quando tentavam fechar os médios. Queria que os nossos médios estivessem mais próximos dos médios adversários e ter os avançados mais subidos para o caso de recuperarmos a bola. Ofensivamente a ideia era não jogar apenas no espaço, mas sim ter um avançado capaz de segurar a bola e esperar apoio. Não houve tempo para ver o que mudámos por causa da expulsão.»