Pako, treinador do Tondela, em declarações na sala de imprensa do João Cardoso, após a derrota por 3-0 frente ao Portimonense, em jogo da terceira jornada da Liga:



«Tal como estava o jogo, nesse momento, nós estávamos preparados para não conceder nenhum golo. A partir desse erro, que era o que eles estavam à procura, nós criámos muitas dificuldades no primeiro tempo com a nossa movimentação de bola. Tivemos um erro na saída, que não fechámos bem a posição do Beto, fizeram golo e o segundo golo veio no pior momento. Isso afetou a equipa. No segundo tempo tentámos reagir, mas não fomos eficazes. Fomos capazes de chegar muitas vezes à linha final, ao corredor, com vários cruzamentos, mas nenhum encontrou alguém para finalizar. Eles foram eficazes. Nos erros que cometemos, a bola foi dentro da baliza e não há nada que dizer. Ganharam o jogo de forma justa, porque fizeram três golos e nós não fizemos nenhum.»

[Substituições feitas]:«No momento em que fiz as substituições, eles já estavam num bloco muito baixo. Considerei que era importante ter um jogador que tivesse preparado para defender as possíveis transições do Portimonense, que não para mover a bola. Tiago Dantas já estava a ter problemas para recuperar a posição e o que pretendia era ter o campo mais aberto por fora, com os laterais, e, nesse caso, precisava de um jogador no meio que pudesse fazer as coberturas aos laterais que corriam os corredores.»

[Estreia Neto Borges]: «É difícil de avaliar, entrou num momento do jogo difícil, em que eles já estavam num bloco muito baixo. Só treina connosco há uma semana. Mas consideramos que é um jogador com bons pés, que tem bom passe, que tem profundidade, que tem bom cruzamento. Esperamos que tudo isso que sabemos que ele tem, que o possa mostrar nas próximas jornadas.»