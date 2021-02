Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em declarações na sala de imprensa do Estádio João Cardoso, após o triunfo por 1-0 frente ao Gil Vicente:

«O jogo pôs-se muito bem para nós desde o início, a partir daí tivemos três ou quatro ocasiões de golo bastante claras, em que o guarda redes esteve muito bem. Não fomos capazes de aproveitar a nossa superioridade e no segundo tempo, nos primeiros 15 ou 20 minutos, estivemos muito mais objetivos no nosso jogo. Fizemos chegar a bola aos corredores com bastante facilidade e fruto disso, o Jhon Murillo chegou à linha de fundo por três ou quatro vezes, mas não conseguiu encontrar o passe final. Tínhamos de ter finalizado o jogo antes. Logicamente sabíamos que o Gil Vicente numa bola parada podia fazer golo e creio que são os problemas que tivemos. A partir daí perdemos um bocado o controlo da bola nos últimos 20 minutos e é o que acontece quando não aproveitas as tuas oportunidades. Às vezes ficas um pouco nervoso e fruto desse nervosismo creio que perdemos a bola.»

[Cinco triunfos seguidos em casa]: «Estamos a cair em muitos jogos fora, mas estamos a levantar-nos muito rápido. Isso é muito importante. Em jogos de fora não temos estado bem, mas em casa estamos a somar pontos, e o que conta é que continuemos a somar pontos.»