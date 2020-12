César Peixoto, treinador do Moreirense, em declarações na conferência de imprensa, após o empate em casa do Tondela.

«Fomos claramente melhores do que o Tondela. Tivemos mais bola, mais oportunidades, mais iniciativa, conseguimos construir com qualidade e com muita personalidade. A equipa do Tondela tem qualidade e tinha mostrado nos dois jogos anteriores contra o FC Porto que nos podia causar muitos problemas, mas a verdade é que não causou.

A equipa mantém-se na vertente defensiva perfeita, nunca permitiu grandes transições ao Tondela, sempre por cima, a ter iniciativa. Entrámos, cruzámos, tivemos três quatro oportunidades para fazer golo, acabámos por não ser felizes no ataque. Faltou-nos melhor tomada de decisão na zona de finalização, as coisas não aconteceram.

Eu penso que este é o caminho, a equipa está a crescer a olhos vistos. Hoje já se percebeu mais o que podemos fazer. Voltamos a ter a personalidade e a equipa a identificar-se cada vez mais com a minha ideia de jogo. Acabámos por perder aqui dois pontos, porque claramente fomos superiores com 11 e depois com 10 ainda mais»

[O que faltou para o golo?]

«Eu penso que é a tomada de decisão, e a finalização também em algumas situações. Hoje a equipa criou de uma maneira ou outra. O guarda-redes do Tondela também teve mérito. Mas mesmo assim fomos criando. Penso que é só ganhar confiança e na tomada de decisão as coisas vão acontecer melhor, seja para marcar ou para assistir».

[sobre as lesões na primeira parte]

«Temos trabalhado sobre alguns problemas físicos que temos tido, mas estamos cá para arranjar soluções. Logo na primeira parte tivemos de fazer duas substituições. Os jogadores, sejam os que estão de fora, sejam os que estão a jogar, estão identificados com o que nós pretendemos. A verdade é que passámos a ter menos opções para poder mexer com a equipa e para poder criar um 11. Temos que saber lidar com isto.»