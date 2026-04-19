Gonçalo Feio, em flash interview da Sport TV, abordou a derrota frente ao FC Porto. O treinador do Tondela que, recorde-se, orientou o Rodomiak da Polónia, comentou também o momento de Oskar Pietuszewski ao serviço dos azuis e brancos.

Apesar da derrota, a equipa teve bons momentos

«Existiram momentos bons, mas há que ter noção que jogámos contra o líder do campeonato e que lidera desde a primeira jornada. Estou contente com os meus jogadores, não com o resultado, mas não faltou entrega e o querer pôr em prática o que treinamos. Depois, e com naturalidade, o FC Porto empurrou-nos para trás e temos um grande homem na baliza. O primeiro golo surge numa situação onde não fechamos bem o meio e podíamos ter sido mais contundentes e o 2-0 parecia uma bola controlada, mas a equipa cresceu muito nestas últimas três semanas.»

Momento de Oskar Pietuszewski no FC Porto

«Vejo o Pietuszewski feliz, não o treinei, mas joguei várias vezes contra ele. Disse-lhe que acho que está no contexto perfeito para continuar a crescer e para continuar assim, porque ele sabe que na Polónia há muita gente à espera dele. Quanto ao rendimento, não nos podemos esquecer que ainda é um jogador muito jovem, mas já teve alguns jogos onde foi decisivo e, para isso, é preciso ter a personalidade certa e uma equipa atrás dele. Acredito que o Kiwior e o Bednarek o tenham ajudado bastante. O impacto que ele está a ter, não vou mentir, está a ser superior ao que eu previa, pelo contexto de que vinha e para a exigência que encontrou.»