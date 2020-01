Ricardo Soares, treinador do Moreirense, em declarações após o empate a uma bola diante do Tondela, na 17ª Jornada da Liga:

«Temos de dividir o jogo em três fases, a primeira é claramente do Tondela, temos a felicidade de ir com 0-0 para o intervalo. O Tondela circulou bem a bola, tirou-nos a profundidade, não conseguimos combater a velocidade dos jogadores do Tondela»

«Na segunda parte corrigimos os posicionamentos, nomeadamente o combate à profundidade. Numa altura em que até estávamos melhor, não podíamos ter sofrido o golo. Depois veio ao de cima o grande grupo que tenho à minha frente, que surgiu com muita vontade e crença. Não fizemos de facto um bom jogo, mas foi merecido pela atitude, pelos 15 ou 20 minutos, pela atitude positiva. Nesse sentido, penso que o empate foi justo»

[foi um ponto ganho para ambas as equipas?]

«É um ponto ganho, quer para o Tondela, quer para o Moreirense. Na primeira liga é importante somar. Eu entendo que não fizemos um bom jogo, queríamos fazer as coisas de forma diferente e isso hoje não aconteceu. É um ponto positivo, que nos traz confiança. Hoje tivemos felicidade, procurámos, mas tivemos a felicidade e é um ponto ganho»