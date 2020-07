Declarações de Ricardo Soares, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota no derradeiro jogo da época, frente ao Tondela (1-2):

«Era este jogo que não estava à espera. Esperava que fosse mais bem disputado. A primeira parte não foi bem jogada, com algumas paragens e sem oportunidades mas no entanto o adversário foi para o intervalo a ganhar. Na segunda parte encostamos o Tondela atrás, empatámos e inexplicavelmente perdemos o jogo».

[Inexplicavelmente?] «Nós, treinadores, estamos sujeitos a um grande escrutínio. Qualquer palavra mal dada e somos punidos. Mantive-me sereno. Apetece-me dizer que o Moreirense faz uma grande época, acaba com uma derrota que não devia ter acontecido. Haviam três equipas que lutavam pelo título, quatro pela Liga Europa e nós somos os primeiros que vêm a seguir. Ou seja, fomos os melhores a conseguir o nosso objetivo naquela que foi a segunda melhor época do Moreirense».

[Moreirense estável na próxima época?] «Cada época é uma época. Para o ano o plantel não será o mesmo, mas o clube com esta forma de preparar o futuro tudo fica mais fácil. Se dotar novamente o plantel com um grupo de jogadores com esta qualidade certamente poderá fazer uma época tranquila. Nestes últimos dois anos o trabalho tem sido extraordinário. São dois anos dourados do Moreirense, o que é sinónimo de qualidade. Acredito que traga responsabilidade. Mas, por outro lado, é sinal de vitalidade e de competência de quem está à frente do clube. Hoje fizemos 42 golos, igualando o melhor número de golos numa época».

[Continua em Moreira de Cónegos?] «Vou conversar com o presidente. Vivo o dia-adia. Terei uma conversa com o presidente, tenho contrato por mais um ano, mas não me agarro a contratos. Sei a minha funções e gosto de trabalhar onde as pessoas acreditam no meu trabalho».