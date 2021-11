O Sporting vai defrontar este domingo um Tondela debilitado por seis casos de covid-19 que, além do treinador Pako Ayestarán, afastou cinco jogadores do jogo da 12.ª jornada da Liga. Ruben Amorim comentou o momento «difícil» do adversário e também falou de Eduardo Quaresma, central que está cedido pelos leões e que não vai poder jogar em Alvalade.

«É sempre um momento difícil, mas as equipas estão preparadas para isso. Obviamente que treinador estando junto da equipa é sempre melhor. O impacto da covid-19, sendo em treinadores ou jogadores, é sempre desagradável. Espero que não lhe aconteça nada e que recupere rápido, mas como o meu colega disse, já tem um ano de trabalho e os jogadores sabem o que têm de fazer», começou por referir.

Quanto a Eduardo Quaresma. «Teve uma oportunidade aqui, mas entendemos que deveria rodar para jogar mais. Aqui teria dificuldades. Por vezes, são eles que transformam o seu futuro, como fez o Inácio. Ele conseguiu adaptar-se melhor ao alto rendimento e ficou na equipa. Acreditamos muito no Eduardo Quaresma, mas tem que trabalhar muito para voltar ao Sporting», destacou.

Quaresma foi lançado por Ruben Amorim, tal como Flávio Nazinho, lateral de 18 anos que se estreou na equipa principal frente ao Borussia Dortmund, na Liga dos Campeões. «Não foi apenas para fazer uma estreia, entrou para o lugar do Esgaio. Podíamos por lá o Nuno Santos, mas os miúdos têm de perceber que podem vir a ser opção, se não estou a dizer aos miúdos que estão no banco, mas não contam para entrar. Lançámos o Inácio, o Quaresma, o Nuno Mendes, estamos a dar sinais aos miúdos para no futuro serem titulares», comentou ainda.