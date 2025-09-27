*Por Frederico Figueiredo

Num jogo entre uma equipa em ascensão na tabela classificativa e outra a precisar de começar a somar pontos, as oportunidades de golo escassearam no primeiro tempo.

A equipa da casa entrou melhor e logo no primeiro minuto, numa insistência de Matheus Pereira, Serginho teve tudo para colocar o marcador a funcionar, mas acertou no guarda-redes tondelense.

O que parecia ser um início prometedor de um jogo aberto, foi mesmo só isso, uma promessa. As equipas encaixaram em demasia e o jogo passou, praticamente, a ser jogado todo na zona do meio campo, com as oportunidades a serem muito escassas na primeira parte.

Do lado do Santa Clara, Carter, que viria a ser substituído aos 40 minutos, chegou atrasado a um cruzamento aos 9 minutos e Serginho, aos 18m, viu um bom remate ser interceptado já dentro da área. Já o Tondela, tentou, timidamente, atingir as redes dos encarnados de Ponta Delgada, contudo quer os remates de fora de área, quer os cabeceamentos, não levaram a melhor direção. As exceções foram dois remates de Ivan Cavaleiro que Gabriel Baptista, capitão do Santa Clara, defendeu.

Nota ainda para o critério muito apertado do árbitro Miguel Nogueira, com 21 faltas assinaladas no primeiro tempo.

VEJA TODO O FILME DO SANTA CLARA-TONDELA

No segundo tempo as equipas apresentaram-se dispostas a jogar um jogo mais aberto e pressionante. Essa pressão deu frutos quando, aos 48 minutos, Lucas Soares, desastrado, cometeu penálti na área do Santa Clara. Chamado à conversão, Pedro Maranhão não conseguiu enganar Gabriel Baptista, que levou a melhor neste duelo.

A defesa do penálti teve o condão de acordar o Santa Clara, que pegou no jogo e começou a mandar nas operações. Aos 58 minutos, Lucas Soares rematou em arco, de fora da área, com a bola a passar muito perto do poste.

Foi contra a corrente do jogo que o Tondela inaugurou o marcador. Um bom contra-ataque conduzido pelo meio, com a bola a chegar ao lado direito, a Pedro Maranhão, que, de primeira, fez a bola passar por entre as pernas do guarda-redes do Santa Clara. Três minutos depois, canto batido do lado direito a favor do Tondela, Gabriel Baptista sai mal dos postes e, ao Yaya faz, de peito, o segundo golo no jogo.

A partir daí só deu Santa Clara. Depois da sua equipa ter conquistado um penálti, Wendel foi chamado a converter e não falhou, aos 76 minutos. Com 2-1 no marcador, o Santa Clara carregou, mas esbarrou sempre em Bernardo Fontes que, aos 87 minutos, agarrou os três pontos com uma defesa segura. O canto do cisne para o Santa Clara foi um remate de Vinicius, aos 96 minutos, que saiu muito por cima.

O Tondela conquista assim a primeira vitória no campeonato e o Santa Clara volta a perder, depois de quatro jogos sempre a somar pontos.

Figura: Pedro Maranhão falhou, mas foi atrás de reverter a situação

O atacante do Tondela foi dos mais mexidos na frente de ataque. Mesmo depois de falhar um penálti, não se deixou ir abaixo e fez o primeiro golo do jogo

O momento: Wendel teve o empate nos pés

Wendel tinha tudo para bisar e empatar o jogo. Contudo, o remate, já bem dentro da pequena área, aos 87 minutos, saiu muito enrolado, permitindo uma defesa segura de Bernardo.

Negativo: critério curto de Miguel Nogueira

37 faltas assinaladas com 8 cartões amarelos mostrados. Os amantes do desporto rei merecem ver a bola a rolar durante.