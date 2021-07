Pako Ayestarán reconhece que o Tondela não tem capacidade para disputar jogadores com os grandes clubes da Liga, mas considera que o emblema beirão pode ser uma plataforma de afirmação para jovens oriundos dos escalões de formação.



«Penso que somos uma boa aposta para jogadores que vêm de equipas da formação do Benfica, do Sporting e outras. São jogadores que não estão ainda valorizados na I Liga, mas que tanto eles como os que os rodeiam, acreditam que podem jogar.



O técnico espanhol salienta que o clube tem «rigor no trabalho». Para além disso, «Tondela não tem muitas distrações e como tal os jogadores podem focar-se totalmente no jogo».

«São jogadores que ainda estão dispostos a dar o máximo e têm ambição para chegar mais longe e creio que é isso que podemos oferecer. O Tondela tem infraestruturas suficientes para poder focar toda a atenção no jogo e para que os jogadores possam evoluir», concluiu.



Tiago Dantas, cedido pelo Benfica ao Tondela, é o exemplo mais recente dessa aposta. Entretanto, Pako Ayestarán quer mais reforços para o setor defensivo.



David Balenguer, antigo jogador espanhol e presidente da SAD beirã, falou igualmente aos jornalistas esta quinta-feira.



«Espero que cada um dos jogadores que venha para o Tondela, seja em que qualidade for, concessão, trespasse, que venha para aqui para que o Tondela seja um trampolim. É isso que lhes incutimos», assumiu David Balenguer.