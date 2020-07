O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, admitiu esta sexta-feira que a derrota frente ao Portimonense, na jornada passada, «foi o jogo menos conseguido da época». Ainda assim, o técnico famalicense garante que a equipa está pronta para o jogo com o Tondela.

«Em relação ao último jogo temos que perceber o porquê de uma exibição tão negativa. Assumimos que foi o jogo menos conseguido da época e temos que trabalhar sobre o jogo. Perceber onde é que o Tondela nos pode ferir e onde é que podemos magoar o Tondela, neste curto espaço de tempo também temos que treinar e recuperar e já estamos preparados para este novo desafio», disse, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«O maior de todos os objetivos, não fugindo a questão nenhuma, é tentar ganhar os últimos cinco jogos. Nós somos profissionais e estamos obrigados a isso», prosseguiu, sobre o objetivo do quinto lugar no campeonato.

João Pedro Sousa assumiu ainda que o emblema de Vila Nova de Famalicão tem sentido mais dificuldades com as equipas que ocupam a segunda metade da tabela classificativa.

«É um facto. Fizemos bastantes pontos com as equipas da metade superior da tabela e não tantos como gostaríamos com as da parte inferior. São equipas e formas de jogar diferentes, estamos a encontrar mais dificuldades, principalmente nos jogos em casa, com as equipas pior classificadas e há momentos do jogo em que percebemos que temos de melhorar. Esses momentos do jogo estão identificados e temos de dar uma resposta diferente.»

Sobre a associação a outros clubes, nomeadamente ao Sp. Braga, o treinador de 48 anos garante que está focado no Famalicão: «Para mim é um orgulho estar associado ao Famalicão. Esse é o meu maior orgulho. Tenho contrato com o Famalicão e estou orgulhoso com o crescimento do clube.»

Refira-se que o Famalicão desloca-se no domingo ao terreno do Tondela, em jogo da 30.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está agendado para as 19h15.