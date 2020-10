O Sporting prosseguiu este sábado a preparação para a receção ao Tondela, jogo da 6.ª jornada da Liga, marcado para este domingo (20h00), com mais um treino em Alcochete.

Um jogo que poderá abrir as portas da titularidade a João Mário que falhou o último jogo com o Gil Vicente, relativo à primeira jornada, por não estar inscrito no início da competição. Desde que chegou, o internacional português foi apenas utilizado na condição de suplente, primeiro no clássico com o FC Porto (12m), depois nos Açores, frente ao Santa Clara (25m).

Antunes e Tabata já voltaram a trabalhar no relvado, mas ainda não deverão integrar as opções de Ruben Amorim para o jogo deste domingo.

Ruben Amorim vai fazer a habitual antevisão do jogo, numa conferência de imprensa que está marcada para o final da tarde para o Estádio de Alvalade.