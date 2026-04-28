Gonçalo Feio destaca a qualidade do Sporting, uma das oito «melhores da Europa» esta temporada e um adversário difícil no jogo em atraso da 26.ª jornada da Liga. O técnico do Tondela fala sobre a possibilidade de somar pontos que ajudem os beirões, antes da «finalíssima» de domingo, no reduto do Casa Pia:

Jogo importante antes de uma «finalíssima»...

«Tem que se gerir muitas coisas. Questões psicológicas, físicas, disciplinares, pelos cartões, no entanto, o próximo jogo é amanhã (quarta-feira), sabemos que no domingo temos uma finalíssima, mas antes vem o jogo com um adversário muito difícil, mas em que nós podemos fazer pontos que nos ajudem.»

Análise ao Sporting

«É uma equipa de muita qualidade, esta época, esteve entre os oito melhores da Europa, ou seja, a tarefa é muito difícil, mas, se me derem a escolher, vou sempre escolher jogar e competir. São pontos que estão a disputar, são difíceis, mas vamos fazer por lutar por eles.»

Vai existir alguma gestão de jogadores?

«As escolhas, tanto antes como durante o jogo, vamos ter em atenção a finalíssima que vamos jogar no domingo, mas de forma alguma quero dizer que os que vão jogar não vão jogar no domingo.»