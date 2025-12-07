Tiago Manso, jogador do Tondela, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota por 2-0 frente ao FC Porto numa partida a contar para a 13.ª jornada da Liga.

Cinco minutos na segunda parte foram fatais

«É verdade. Conseguimos anular grande parte do jogo do FC Porto. Tivemos a bola, houve espaços, criámos as nossas oportunidades. Acabámos por fazer um golo que, infelizmente, não valeu. Mas sim, acho que o que define o jogo são esses primeiros cinco minutos, onde sofremos dois golos, erros que acontecem. Agora é melhorar e focar já no próximo jogo.»

Tondela em crescimento

«Sentimos que podemos disputar qualquer jogo, seja contra o líder do campeonato ou contra qualquer outra equipa, e que disputamos cada jogo para somar pontos. Hoje não conseguimos, mas tenho a certeza de que vamos conseguir somar muitos mais pontos.»

Seguem-se três jogos importantes

«A próxima jornada é a mais importante. Se ganharmos o próximo jogo, depois pensamos no seguinte.»