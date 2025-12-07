Tiago Manso: «Conseguimos anular grande parte do jogo do FC Porto»
Jogador do Tondela lamentou os cinco minutos «fatais» na segunda parte da derrota com os dragões
Tiago Manso, jogador do Tondela, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota por 2-0 frente ao FC Porto numa partida a contar para a 13.ª jornada da Liga.
Cinco minutos na segunda parte foram fatais
«É verdade. Conseguimos anular grande parte do jogo do FC Porto. Tivemos a bola, houve espaços, criámos as nossas oportunidades. Acabámos por fazer um golo que, infelizmente, não valeu. Mas sim, acho que o que define o jogo são esses primeiros cinco minutos, onde sofremos dois golos, erros que acontecem. Agora é melhorar e focar já no próximo jogo.»
Tondela em crescimento
«Sentimos que podemos disputar qualquer jogo, seja contra o líder do campeonato ou contra qualquer outra equipa, e que disputamos cada jogo para somar pontos. Hoje não conseguimos, mas tenho a certeza de que vamos conseguir somar muitos mais pontos.»
Seguem-se três jogos importantes
«A próxima jornada é a mais importante. Se ganharmos o próximo jogo, depois pensamos no seguinte.»