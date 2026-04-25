Declarações de Tiago Margarido, treinador do Nacional, na flash-interview da Sporttv, após a vitória por 0-2 frente ao Tondela, na 31ª jornada da I Liga, disputada este sábado, 25 de Abril.

[Foi um dia em que correu quase tudo bem?]

Sim, a equipa teve uma exibição sólida. Gerimos bem os tempos e os momentos do jogo. Chegámos á vantagem de forma justa. Estávamos por cima do jogo. A equipa demonstrou maturidade. Era a terceira de três finais: vencemos as três, mas ainda falta.

A verdade é que estou muito satisfeito com os jogadores e pela maturidade competitiva que tiveram. Fundamentalmente, pela união, pelo espírito de guerrilha, de entreajuda. Acho que estes homens estão de parabéns.

[Foi aqui que carimbou a subida à Primeira Liga. Acha que, com esta vitória, carimba pelo menos o play-off?]

Acredito que sim. Hoje, com estes três pontos, acho que fugimos da despromoção direta. Estamos no bom caminho. Nos últimos três jogos, enfrentamos três adversários diretos e conseguimos três vitorias. A equipa está bem, está confiante e está unida.