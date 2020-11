Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em declarações na sala de imprensa do estádio João Cardoso, após a derrota por 2-0 frente ao Vitória, em jogo da oitava jornada da Liga:



«Diria que [a primeira parte foi] bem conseguida. Esperámos para ter o controlo do jogo, tivemos o controlo do jogo, circulámos a bola com fluidez, contactámos rápido com os avançados, tivemos entradas pelos corredores laterais, tivemos cruzamentos, chegámos à grande área com três ou quatro jogadores. No entanto, não tivemos lucidez no último passe nem capacidade de acertar as decisões. Por não termos sido eficazes, corremos o risco de pagar por isso. Foi o que ocorreu no segundo tempo. Entrámos bem nos primeiros cinco ou dez minutos, mas o penálti, creio que há dúvidas. Acho que tivemos pressa para equilibrar um jogo que pensávamos que era nosso. Fruto dessa precipitação perdemos um pouco de lucidez. Estou contente com a solidariedade da equipa, mesmo com os dez jogadores não virámos a cara ao jogo.»

[FC Porto]: «Primeiramente temos de nos recuperar deste jogo. Amanhã analisaremos o que ocorreu no jogo, e depois começaremos a pensar no FC Porto, porque é o próximo jogo.»

[Estreia de Joel e a opção por deixar Trigueira no banco]:

«O Pedro não estava totalmente recuperado e era um risco se jogasse. Creio que se pode confiar em todos os jogadores e Joel deu-nos a confiança que se pode apostar nele no futuro. Creio que fez um bom jogo, é uma aposta no futuro também.»