*Crónica de Arménio Pereira

O Tondela recebeu o Arouca este sábado em jogo a contar para a última jornada da primeira volta da Liga. A equipa da casa ainda tem a jornada 16 para disputar no próximo domingo com o Moreirense, em Moreira de Cónegos. Para os arouquenses, o calendário no que diz respeito à primeira metade do campeonato ficava completo.

Os comandados de Cristiano Bacci tinham mais uma prova de fogo para sair do penúltimo lugar da tabela classificativa (17.º) com nove pontos diante do Arouca (16.º) com 14 pontos. O Tondela esta pressionado em ir à procura dos três pontos perante um adversário que vinha da melhor fase da época com três jogos consecutivos sem perder.

E realmente quem se deslocou ao Estádio João Cardoso não poderia assistir melhor começo. Primeiro, o Arouca num lançamento de Van Ee para o meio dos centrais do Tondela onde emergiu Trezza, que só com Bernardo pela frente abriu o marcador. A reação dos auriverdes foi imediato e numa jogada individual de Maranhão à entrada da área caiu à entrada da área. Na marcação do livre direto, Maviram fez um golo espetacular.

Com o empate reposto o jogo continuou na mesma toada inicial pertencendo ao Arouca as melhores jogadas de perigo junto da baliza adversária só que o Tondela muito na profundidade foi sendo arranjando problemas ao último reduto do Arouca. E, num desses momentos, conquistou um pontapé de canto que Hodge converteu de forma rasteira surgindo ao segundo poste Jordy (34) a fazer o 2-1. O fiscal de linha levantou logo a bandeirola e o árbitro anulou o golo alegando que a bola tinha ultrapassado a linha de fundo. Perante as dúvidas que o lance suscitou foi necessário recorrer ao VAR que confirmou a legalidade do golo.

A perder, o Arouca continuou acercar-se da baliza de Bernardo com relativo perigo conquistando vários cantos, mas desta vez com o Tondela a conseguir resolver com maior dificuldade as bolas que iam sendo bombeadas para a área.

No recomeço do jogo depois do descanso, a equipa treinada por Vasco Seabra veio com a mesma disposição para procurar o empate com o Tondela apostar numa estratégia de contra-ataque. Os dados estavam lançados. Na verdade, qualquer uma das equipas podia levar a melhor na procura do golo. E, foi isso que aconteceu, à passagem do quarto de hora, do segundo tempo, Hodge e Maviram combinaram na marcação de um canto na esquerda e o defesa nigeriano cruzou para o cabeceamento letal de Yefrei Rodriguez (60) aumentar a vantagem.

A partir daqui houve muito coração e pouca cabeça da parte do Arouca para conseguir reduzir a vantagem ou quem sabe empatar o jogo só que encontrou da parte dos jogadores do Tondela uma tranquilidade que ainda não tinha sido vista até agora.

Vasco Seabra ainda tentou inverter o rumo dos acontecimentos através do banco dos suplentes, só que do outro lado, Cristiano Bacci teve melhor sorte, conseguindo que Yefrei Rodriguez, que entrou ao intervalo. marcasse o golo da conformação.

O Tondela mereceu os três pontos.

A figura: Maviram

Podíamos destacar o acerto defensivo, beneficiando, é certo do facto do Arouca ter atacado mais pelo lado oposto ou na profundidade que oferece ao corredor esquerdo. Mas, o maior destaque na sua exibição acaba mesmo por ser o golo soberbo que marcou de livre direto, fazendo o 1-1, num remate indefensável para Mantl. Este foi o primeiro golo apontado pelo defesa nigeriano ao serviço do Tondela e fê-lo em grande estilo. A juntar a esse golo, há ainda, há ainda, o cruzamento para área que ditou o golo marcado por Yefrei Rodriguez.

O Momento:

O golo de Maviram para além de espetacular catapultou o Tondela para uma grande exibição. O defesa nigeriano não só marcou o golo do empate, como, foi contagiando os colegas para uma exibição que ainda não tinha tido paralelo nesta época.

Positivo:

A reação do Tondela ao golo inicial do Arouca. É verdade que tudo poderia desmoronar desde logo assim que quando estavam decorridos apenas 8 minutos de jogo Trezza conseguiu fugir entre Medina e Marques para fazer o primeiro golo no Estádio João Cardoso. O momento do Tondela não é favorável e as fragilidades potenciadas pelo momento delicado na tabela classificativa podiam ter ficado mais expostas com esse golo madrugador. Não foi o caso. E ainda antes do intervalo foi operada a reviravolta no marcador.