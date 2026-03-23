Tondela: Bacci nega agressão, mas admite «troca de palavras mais acesa»
Treinador italiano emite comunicado após a saída dos beirões
De saída do Tondela, Cristiano Bacci negou, em comunicado, que tenha agredido o presidente dos beirões, Gilberto Coimbra, após o empate na receção ao AVS (0-0), no passado sábado.
«Rejeito, de forma categórica, qualquer ato de violência que tenha ocorrido após o jogo entre Tondela e AVS, entre a minha pessoa e o presidente do Tondela, Gilberto Coimbra. Houve, sim, uma troca de palavras mais acesa - normal no futebol - após um jogo que todos queríamos ter ganho, mas que, infelizmente, não conseguimos», esclareceu o técnico italiano.
«Trabalho há largos anos no futebol profissional e sempre assumi uma postura de ética, profissionalismo e ponderação, e foi com transtorno que li tudo o que foi escrito sobre mim nos últimos dias», lê-se ainda na nota de Bacci, que deixa «votos de muitos sucessos futuros» ao Tondela.
Esta versão do treinador vai ao encontro do comunicado do emblema beirão, que no domingo também negou que Bacci tivesse agredido Gilberto Coimbra, apesar de confirmar a saída do técnico.