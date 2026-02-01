Depois do autêntico conto de fadas na Liga dos Campeões, com o final dramático e feliz que carateriza as histórias daquela natureza, o Benfica regressa às lutas semanais da Liga na casa do Tondela, penúltimo da tabela, que não pontua há três jornadas e procura dar um outro rumo à temporada.
São esperadas mudanças no onze inicial de José Mourinho, quatro dias depois de a equipa ter ido ao limite, física e emocionalmente, no triunfo épico frente ao Real Madrid.
VEJA OS ONZES PROVÁVEIS NA GALERIA ASSOCIADA
A boa resposta dada diante do Estrela da Amadora, na ronda anterior do campeonato, pode fazer regressar Daniel Banjaqui ao lado direito da defesa, que deve voltar a contar com António Silva. No ataque, é ainda provável que surja Sidny Cabral numa das alas.
No Tondela, que esta semana viu chegar ao plantel Arjen van der Heide e João Silva, Cristian Bacci não deverá mexer na estrutura de três centrais, ficando em aberto um possível regresso de Hugo Félix ao onze.
O Tondela-Benfica, da 20.ª jornada da Liga, arranca às 20h30 deste domingo e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.