A FIGURA: HAMACHE

Duas sublimes assistências para os golos de Gorré e Yusupha e a reviravolta esteve também no pé esquerdo dele quando, aos 90+8 minutos falou por pouco um golo num remate a 60 metros da baliza do Tondela quando Trigueira foi lá à frente. Antes, na primeira parte, forçou o guardião dos beirões a uma grande defesa.

O MOMENTO: golo de Yusupha. MINUTO 87

O João Cardoso estava ao rubro há dez minutos, desde o momento em que João Pedro fez o 2-1 para o Tondela, e a equipa da casa até parecia ter o jogo controlado, mas num momento de desatenção defensiva o avançado do Boavista fez o 2-2 que atirou o Tondela para a II Liga. Artur Soares Dias ainda deu 7 minutos de compensação, mas nesse período jogou-se pouco e houve pouca cabeça para dar a volta à situação.

OUTROS DESTAQUES

Neto Borges: muito vertical pelo flanco esquerdo, sobretudo nos 45 minutos iniciais, durante os quais esteve ligado às jogadas mais perigosas dos tondelenses.

Salvador Agra: bateu o canto que esteve na origem do 1-0 aos 41 minutos, mas antes disso já tinha produzido muito para a equipa, ora através de cruzamentos perigosos ora num passe a rasgar a defesa axadrezada que permitiu a Rafael Barbosa isolar-se na cara de Bracali. No final discutiu com um grupo de adeptos dos beirões. Não estariam mais frustrados do que ele, que saiu, esgotado, aos 83 minutos quando o Tondela ainda vencia.

Bracali: aos 41 anos continua a ser um guarda-redes que dá todas as garantias e neste sábado somou mais uma bela exibição. Fez duas excelentes defesas na primeira parte e teve muitas outras abordagens seguras.

Porozo: tem apenas 21 anos, mas tudo para vir a tornar-se num grande central. Comandou a defesa boavisteira, levando a melhor em quase todos os duelos que travou.