*por: Arménio Pereira

Jogo de aflitos, separados por um ponto na tabela classificativa - abaixo deles só o AVS -, este era também um teste à capacidade psicológica de Tondela e Casa Pia. Especialmente da equipa da casa, que na segunda-feira tinha perdido nos descontos frente ao Nacional na Madeira depois de ter falhado duas grandes penalidades. Portanto, às equipas pedia-se cabeça fria para condizer com a baixa temperatura que se fazia sentir no Estádio João Cardoso.

Ambas entraram com vontade de assumir o comando da partida. Ao Casa Pia pertenceu mais posse de bola, até aos 25 minutos de jogo, mas foi o Tondela que protagonizou as duas melhores oportunidades de golo. Maranhão foi desmarcado na direita (8m) por Hugo Félix e, dentro da área, rematou para defesa fácil de Ricardo Batista. No minuto seguinte, os mesmos protagonistas na jogada, com o Pedro Maranhão a chegar ligeiramente atrasado a passe de Félix.

A resposta do Casa Pia só surgiu perto da meia hora, por Larrazabal (26m), com um remate à figura de Bernardo Fontes dentro da área. Na resposta, numa jogada de insistência na esquerda, Ivan Cavaleiro cruzou para cabeceamento ao lado de Jordy (38m). O último remate de perigo aconteceu para o lado do Casa Pia, por intermédio de Oukili (42m).

O Tondela surgiu mais afoito no reatamento da partida, ou seja, mais rápido sobre a bola, com Cavaleiro no lado esquerdo a ganhar predominância. E foi num cruzamento do extremo do Tondela que um adversário tocou com a mão na bola (56m). O árbitro não teve dúvidas em assinalar o castigo máximo. Na conversão, e depois das duas grandes penalidades falhadas na jornada anterior, Ivan Cavaleiro abriu o marcador de forma irrepreensível.

Tudo parecia encaminhar-se para a descompressão necessária para a equipa da casa, mas não foi assim, já que quatro minutos depois bastou um cruzamento da esquerda para Larrazabal surgir solto de marcação na área e reestabelecer o empate (61m).

O Tondela tornou-se inseguro, os jogadores começaram a errar mais e o Casa Pia não tardou em dar a volta ao marcador. Cruzamento longo na direita e, ao segundo poste, surgiu de rompante Nhaga (69m) para colocar a sua equipa em vantagem.

O 2-1 foi uma machadada dura nas aspirações do Tondela, que nunca mais conseguiu ter clarividência para se acercar da baliza de Ricardo Batista. Ainda assim, Cícero e Hodge ameaçaram o empate, o primeiro num cabeceamento (78m), o segundo num remate frontal (85m). Em ambas as situações, a bola saiu por cima.

Nos sete minutos de descontos, o Casa Pia soube condicionar o jogo a seu favor e Goulart ainda cabeceou com muito perigo para a baliza de Bernardo Fontes. A derradeira oportunidade pertenceu mesmo ao guarda-redes do Tondela, que subiu à área contrária para tentar o empate.

O Tondela continua a ter vida difícil na Liga.

FIGURA: Nhaga (Casa Pia)

Antes de marcar o golo, foi sempre o jogador que deu mais problemas aos adversários. Finta curta, técnica apurada e facilidade de remate. Quando teve uma oportunidade clara para marcar, não desperdiçou, com um toque subtil pleno de intenção para dar os três pontos ao Casa Pia.

MOMENTO: Reação do Casa Pia ao golo do Tondela

Em menos de 10 minutos, os lisboetas viraram o resultado após o golo inaugural do Tondela. A partir do segundo golo, o Casa Pia foi sempre a equipa que soube ter mais cabeça para conseguir levar os três pontos.