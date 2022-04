Declarações do treinador-adjunto do Tondela, Sérgio Gaminha, após o empate ante o V. Guimarães (1-1), no Estádio João Cardoso, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«Creio que houve muita competência da nossa parte. Na organização, fomos uma equipa competente em todos os momentos. Fizemos um jogo quase completo. Acabámos por ser penalizados apenas num momento em que não fomos tão competentes, penalizados com um golo. Raramente concedemos ocasiões ao Vitória. Alguns jogos têm sido assim, mas resta-nos trabalhar, porque é futebol. Faz parte.»

«Os nossos jogadores estão claramente de parabéns, estamos muito satisfeitos com o trabalho desenvolvido. Creio que o resultado acaba por não ser justo. Criámos algumas situações de golo, mais do que o Vitória, algumas transições que nem sempre saíram bem. Acreditamos que o resultado justo seria a nossa vitória.»

«Se o Vitória não fez um jogo tão bom ou não foi tão competente, apesar de vir em crescendo nos últimos jogos, penso que a responsabilidade é do Tondela e acreditamos que, desta forma, iremos inverter a situação. Os adeptos têm sido incansáveis, estiveram sempre do nosso lado. Pena por não termos conseguido a vitória.»

«O que queremos é manter a legitimidade de lutar pela manutenção. Não nos condenem por antecipação e acreditem que vamos lutar por obter a manutenção.»

[Golo do empate:] «Foi um momento em que, do ponto de vista coletivo, não resolvemos bem e fomos penalizados com golo.»