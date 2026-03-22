Cenas inacreditáveis em Tondela: o treinador Cristiano Bacci perdeu a cabeça e agrediu o presidente Gilberto Coimbra. A notícia foi avançada pela SportTV e entretanto já confirmada pelo Maisfutebol, sendo que o treinador italiano está naturalmente de saída do comando técnico após esta situação.

Tudo aconteceu no final do empate a zero entre o Tondela e o AVS, após Cristiano Bacci se fechar numa sala do Estádio João Cardoso com o presidente. Gilberto Coimbra, segundo a SportTV, gritou por ajuda e exigiu a presença da GNR, aos quais pediu que dessem ordem de prisão ao treinador.

Foi tomada conta da ocorrência e apresentada queixa contra Cristiano Bacci. O italiano remeteu-se ao silêncio e vai tomar uma posição este domingo, segundo foi possível saber.

De recordar que o treinador assumiu o comando do Tondela em novembro de 2025, quando o clube se encontrava no 17.º lugar, a mesma posição do momento. Com o resultado deste sábado, o terceiro jogo consecutivo sem vencer, os beirões continuam em zona de despromoção.