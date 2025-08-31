*Por Arménio Pereira

O regresso da equipa treinada por Ivo Vieira à Primeira Liga não tem sido fácil. Em três jogos, três derrotas, nenhum golo marcado e zero pontos na tabela classificativa.

Há jogadores novos que precisam de ser integrados e ideias novas que têm de ser assimiladas. Nesse contexto não ajudou ter de defrontar, o Benfica e o Sp. Braga fora e o Famalicão, em Rio Maior, devido às más condições do Estádio João Cardoso, em Tondela.

A receção ao Estoril ganhava novos contornos disputado em casa perante os seus adeptos e natural com esperanças renovadas em conquistar os primeiros pontos do campeonato. O adversário não deixava antever facilidades como o treinador do Tondela afirmou na antevisão ao jogo deste domingo.

E, na realidade, a primeira parte não foi aquilo que o Tondela estava à espera. Primeiro não acertou com a defesa muito subida do Estoril e por consequência disso, os seus atacantes foram apanhados vezes sem conta na posição de fora de jogo. Vivendo praticamente de rasgos individuais de Pedro Maranhão e Miro, embora, fosse Maviram o mais sereno com ações mais concertadas no corredor esquerdo.

O Estoril carrilava muito jogo pelo seu lado direito e Pedro Maranhão esquecia-se muitas vezes de baixar colocando o seu último reduto em perigo. Pedro Carvalho não encontrava oposição no seu corredor e assim conseguia assustar a defesa da casa até porque os centrais demasiado nervosos, especialmente, Brayan Medina não oferecia segurança.

A primeira grande oportunidade de golo acabou por pertencer a João Carvalho que isolado permitiu uma grande defesa de Bernardo com a perna esquerda. O aviso estava dado, mesmo que logo a seguir Maviram tenha assustado de livre direto (38m). Miro, quatro minutos depois, de um cruzamento aparentemente inofensivo de Tiago Manso ia surpreendendo Joel Robles. No entanto, explorando as debilidades de marcação, de Brayan Medina, num lançamento para o espaço vazio do lado direito do ataque do Estoril.

André Lacximicant disputou a bola com o central colombiano que a perde de forma displicente junto à linha e cruza rastreiro para Begraoui que só teve que a empurrar para dentro da baliza de Bernardo que nada podia fazer. Estavam assim expostas todas as fragilidades defensivas do conjunto auriverde.

Na segunda-parte, o cariz do jogo, não se alterou muito, com o Estoril mais, sereno e o Tondela a jogar sobre brasas. As alterações operadas aos 58 minutos, com as entradas de Ivan Cavaleiro e Rodriguez desbloquearam a equipa em termos mentais. Os dois jogadores passaram a ser os mais adiantados mais rápidos a executar as suas ações ofensivas, em comparação, com Maranhão e Miro. Num lance de contra-ataque do Estoril, Bebeto, não só cortou a bola com a lançou em profundidade, para Ivan Cavaleiro na direita, cruzou para o coração da área. Rodriguez, falhou o pontapé, mas no ressalto, Medina foi rasteirado por Boma quando se preparava para fazer golo.

O árbitro não teve dúvidas e apontou para a marca de grande penalidade. Na conversão Tiago Manso repôs a igualdade no marcador. O Tondela continuou por cima na partida na procura do golo da vitória. Naquele que se pensava ser o último folego de ambas equipas, Rodriguez escapou pela direita e atirou ao poste e na recarga Ivan Cavaleiro no primeiro minuto dos descontos fez o 2-1 e colocou o João Cardoso em delírio. Antes Xabi que também entrou para os últimos minutos já tinha entrado à barra.

Quando já toda a gente pensava que o Tondela podia conquistar os primeiros três pontos no campeonato, Guitane, na jogada seguinte estabeleceu o resultado final em 2-2. Ainda não foi desta que o Tondela conseguiu vence, mas pela segunda-parte que produzi, a vitória assentava-lhe melhor do que ao Estoril.

A Figura: Ivan Cavaleiro.

Entrou aos 58 minutos e revolucionou por completo o jogo ofensiva da equipa. Fez mais em meia hora do que Maranhão e Miro numa hora de jogo. Mais esclarecedor, mais objetivo e mais rápido a executar. Em suma, com a preponderância associativa que é necessária para abrir brechas numa defensiva demasiada compacta. Maranhão e Miro ficaram mais à mercê do adversário fruto da insistência nas jogadas individuais. Ivan Cavaleiro mostrou-lhes que há outra via para chegar ao golo.

Momento: O golo de Guitane.

Apesar da sensação que foi dada nos descontos que o Tondela ia mesmo conquistar os três pontos, mas na jogada seguinte, quem o jogador canarinho foi ele que estabeleceu o resultado final.

Positivo: Substituições das duas equipas acabaram por ter influência direta no resultado.

Do lado do Tondela marcou Ivan Cavaleiro do lado do Estoril marcou Guitane que foram lançados na segunda-parte. Nos descontos ainda por cima.