Quem acreditar em sinais divinos, em coisas que acontecem porque sim, no destino, enfim, terá visto este Tondela-Nacional de olhos arregalados, contente com aquilo que esta história nos contou.

Estávamos ali perto dos 20 minutos de uma primeira parte que estava a ser pautada pelo equilíbrio. O jogo tinha começado com sol nos céus - e essa igualdade no campo.

De repente, sem nada o fazer prever, começou a chover copiosamente no Estádio João Cardoso. As gotas deram lugar ao granizo, o campo ficou encharcado e, com a intempérie, veio o descalabro para quem mais lutava por aquilo que, agora, parece só uma vã esperança.

A chuva trouxe ao de cima o melhor do Nacional e afundou um Tondela que sabia que tinha de pontuar para manter viva a ideia da manutenção. A equipa de Gonçalo Feio até estava bem no jogo – estava a funcionar o trio Rony-Hugo Félix- van der Heide -, mas o primeiro golo, saído da cabeça de Chuchu Ramírez, foi um golpe letal.

Foi pouco depois desses 20 minutos de que lhe falei acima: para ser mais correto, aos 24’, minuto em que Chuchu saltou mais alto do que os centrais, após um canto batido na direita, e cabeceou para o fundo das redes.

O Tondela sentiu o golo, mas ainda procurou reagir, nos pés de van der Heide que teve boas chances para marcar, mas falhou na hora da definição. Seria, por isso, o Nacional a voltar a ser feliz, quando o temporal até já tinha amenizado.

A má sorte dos beirões, todavia, continua bem viva – Medina, num auto-golo, aos 32m, deu uma vantagem ainda maior ao Nacional.

Voltamos aos sinais. Desta vez porque, ainda nem a segunda parte tinha começado, e o que se agoirava para o Tondela já não era positivo. No regresso dos balneários, o treinador Gonçalo Feio envolveu-se numa troca de argumentos com um adepto.

O nervosismo transvasava o banco: era patente também dentro de campo. O Tondela até surgiu com maior vontade ali nos primeiros 10 minutos, mas sem criar verdadeiro perigo junto da baliza de Kaique.

O Nacional, que sabia que uma vitória hoje era fundamental para a manutenção (soma agora 31 pontos e ocupa, à condição, o 13º lugar), foi gerindo sem grande dificuldade durante toda a segunda parte.

E depois, quando o jogo se aproximava para os dois minutos, sabe quem voltou? A chuva.

Os sinais estavam todos lá, Tondela.

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A FIGURA: Chuchu Ramírez

Foi da cabeça dele que saiu o primeiro golo da partida, num lance em que Chuchu foi Chuchu: sagaz, um bocadinho matreiro, apareceu ao primeiro poste para atirar a contar. Se a permanência do Nacional está cada vez mais perto, os madeirenses devem-no muito a este ponta de lança venezuelano que já leva 16 golos no campeonato.

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O MOMENTO: Auto-golo de Medina (32m)

A vida já não estava fácil para o Tondela e mais difícil ficou depois do auto-golo de Medina que deu uma vantagem de dois golos ao Nacional. O que parecia que ia acontecer, confirmou-se mesmo: a partida ficou sentenciada logo ali, ao minuto 32, porque o Tondela nunca conseguiu realmente reagir à desvantagem de 0-2.

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NEGATIVO: Falta de perigo beirão

O Tondela sabia que jogava uma autêntica final. A partida com o Nacional, disputada em casa, poderia significar ficar a dois pontos do Casa Pia, que está em lugar de play-off, mas a oportunidade foi desperdiçada. A equipa até entrou bem no jogo, mas a verdade é que terminou a partida sem criar verdadeiras chances de perigo. Numa “final”, pedia-se mais.