Gonçalo Feio é o nome mais cotado para suceder a Cristiano Bacci no comando técnico do Tondela, segundo apurou o Maisfutebol.

O técnico português de 36 anos está perto de iniciar a sua primeira experiência em Portugal, depois de nas últimas épocas ter comandado na Polónia o Legia Varsóvia, o Motor Lublin e o Rakow Radomiak.

Gonçalo Feio é o principal desejo da SAD do Tondela, que após a saída de Bacci quer encontrar um novo técnico no imediato, de modo a já estar no banco para o jogo frente ao Vitória, em Guimarães, já na próxima sexta-feira, a contar para 28.ª jornada da Liga.

Gonçalo Feio está livre no mercado desde o início do mês, depois de ter rescindido precisamente com o Radomiak, na sequência de ter sido vítima de uma agressão por parte de um vereador da câmara municipal da cidade de Radom. Conforme o nosso jornal noticiou, Gonçalo Feio foi agredido por um vereador, pertencente a um partido de extrema-direita, que é o responsável pelo estádio municipal onde joga o Radomiak, após ter criticado o estado do relvado, na sequência da derrota em casa (1-0) frente ao GKS Katowice.

Feio, que fez praticamente toda a sua carreira no futebol polaco, destacou-se na última temporada pelo Legia Varsóvia, ao conquistar a Taça da Polónia e ao chegar aos quartos de final da Liga Conferência, onde foi afastado pelo Chelsea, apesar de ter alcançado a proeza de vencer em Stamford Bridge.

A sete jornadas do fim, o Tondela ocupa o 17.º e penúltimo lugar da Liga, em zona de descida direta e a quatro pontos da manutenção (15.º lugar).