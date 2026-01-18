*Por Arménio Pereira

O Sp. Braga chegou a este jogo com duas derrotas seguidas: uma na final da Taça da Liga, frente ao V. Guimarães, e outra com o Fafe, que ditou o afastamento dos arsenalistas da Taça de Portugal. Era preciso limpar a face diante de um Tondela, a precisar de pontos, no penúltimo lugar da tabela classificativa.

E, mal o jogo começou, a equipa de Carlos Vicens instalou-se de imediato no meio-campo dos tondelenses, que foram mantendo a organização defensiva, com um ataque móvel e sem uma referência fixa na frente. Grillitsch iniciava bem a primeira fase de construção, a par de João Moutinho, e depois Zalazar e Ricardo Horta tentavam desequilibrar nos espaços interiores.

O jogo na primeira parte foi praticamente de sentido único, com o Sp. Braga a atacar na direção da baliza defendida por Bernardo Fontes. É normal que as melhores ocasiões de golo também tenham pertencido aos bracarenses, sobretudo duas, decorrentes de lances de bola parada. A primeira, aos 11 minutos, com um livre do lado direito, resultou num lance de muito perigo.

Grillitsch ganhou ao segundo poste a Bebeto e, em zona central, dentro da área, Pau Victor atirou por cima da baliza. A segunda, perto do intervalo, com João Moutinho a atirar à barra num cabeceamento após a marcação de um pontapé de canto apontado por Dorgeles.

Quando as equipas voltaram dos balneários, o Braga não conseguiu entrar de forma tão afirmativa como na primeira parte. No entanto, os argumentos estavam lá para poder, a qualquer momento, criar perigo junto da baliza do Tondela. Não foi isso que aconteceu nos primeiros dez minutos, porque, na realidade, os jogadores de Cristiano Bacci foram capazes de ir neutralizando as ações mais perigosas dos arsenalistas.

Dentro desta toada mais expectante do Sp. Braga, o Tondela foi capaz de subir mais no terreno e não se limitou a defender, embora, claro, sem ser capaz de criar perigo real nos primeiros 20 minutos da etapa complementar.

O treinador Carlos Vicens também não estava a gostar e mexeu na equipa, lançando Diego e Fran Navarro, mas nem assim o Tondela parou de crescer. Contudo, quem ameaçou com perigo real foi o Sp. Braga, primeiro por Zalazar (67m) e depois por Ricardo Horta (70m). O técnico espanhol não esperou pelo último quarto de hora para voltar a mexer, lançando Victor Gómez e Gabri.

A equipa ficou mais fresca, até porque Cristiano Bacci não fez nenhuma substituição, enquanto, do outro lado do banco, víamos o inverso. Ricardo Horta ameaçou com perigo aos 79 minutos, num livre direto que proporcionou grande defesa de Bernardo Fontes, mas o Tondela manteve-se sempre em jogo até à reta final da partida.

Foi então que os 2476 espetadores presentes no estádio não imaginavam a emoção que estava reservada para os dez minutos finais, com o Tondela a falhar uma grande penalidade por intermédio de Hugo Félix (85m) e o Sp. Braga a conseguir, na marca dos onze metros, por Zalazar (90m), levar os três pontos para o Minho.