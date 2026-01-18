*Por Arménio Pereira

A Figura do jogo: João Moutinho

Os 39 anos de idade conferem-lhe uma experiência impressionante na abordagem de todos os lances do jogo, tanto a atacar como a defender, a juntar à voz de comando que esteve sempre presente. A equipa sabe que tem uma referência em campo que oferece a qualidade, inteligência e serenidade necessárias para, a qualquer momento, desequilibrar o jogo a seu favor. Depois, claro, nunca deixa de tentar o golo, como aconteceu num cabeceamento à barra (42m), após a marcação de um pontapé de canto do lado direito, apontado por Mario Dorgeles.

Momento do jogo: penálti falhado pelo Tondela

Grande penalidade a favor do Tondela, a cinco minutos do fim, que Hugo Félix não conseguiu converter em golo. Hornicek tem mérito em adivinhar o lado para o qual o avançado ia marcar, mas a verdade é que, ao não conseguir concretizar o castigo máximo, o Tondela ficou completamente à mercê do Braga, que acabou por ganhar o jogo da forma como a equipa da casa não conseguiu.

Positivo:

A segunda parte do Tondela. Acreditou sempre que podia ganhar o jogo e, na realidade, os três pontos podiam ter ficado em Tondela se tivesse sido capaz de converter uma grande penalidade, que pesou muito na cabeça dos jogadores de Cristiano Bacci.

Outros destaques:

Zalazar – Muito encostado ao lado direito na primeira meia hora, sempre que aparecia frente a Maviram era uma dor de cabeça constante para o lateral-esquerdo nigeriano. Depois trocou para o lado esquerdo e o efeito foi o mesmo. Dificilmente consegue jogar mal e raramente deixa de ser um íman no ataque para servir da melhor forma Pau Víctor e Ricardo Horta, que estão sempre à espreita do que o uruguaio pode fazer. Claro que, quando foi chamado a marcar a grande penalidade, não desperdiçou.

Hornicek – Defendeu uma grande penalidade a cinco minutos do fim e foi uma das principais figuras em campo, ajudando, e de que forma, a garantir os três pontos para o SC Braga.

Makan Aiko – O reforço de inverno estreou-se a titular na equipa de Cristiano Bacci. Merece destaque pela capacidade de explosão, que parece ser a sua imagem de marca, assumindo-se como um dos jogadores mais rápidos em campo. Desconcertante e com capacidade técnica, deixou a sensação de que pode ser uma mais-valia para o Tondela na fuga à despromoção.

Cícero – Um verdadeiro pronto-socorro na equipa de Cristiano Bacci. Assim que conseguiu resolver os problemas físicos, nunca mais perdeu a titularidade e merece-a. Entrega-se como ninguém dentro de campo e é capaz de salvar a equipa em momentos de grande aflição defensiva, no apoio aos centrais, como aconteceu neste jogo. Brayan Medina e Christian Marques devem-lhe ter convidado para jantar.