Dois golos em quatro minutos marcaram a história de um Tondela-V. Guimarães que teve um golo e um ponto para cada lado.

Beirões e minhotos saem da jornada 31 empatados nos objetivos: a equipa de Nuno Campos mantém-se em zona de descida, apesar de igualar o Moreirense e de ficar a um ponto do Arouca. O Vitória não aproveita o empate do Gil Vicente e parte para as últimas três jornadas a cinco pontos do quinto lugar.

Depois do apuramento histórico para a final da Taça de Portugal a meio da semana, o Tondela conseguiu contrariar um Vitória que vinha globalmente em crescendo nas últimas jornadas, mas que não conseguiu um jogo de maior qualidade no Estádio João Cardoso. Isso também aconteceu por mérito da equipa da casa. Numa casa que saudou o regresso do treinador Pepa.

O minuto 63 foi o mais brilhante do encontro, numa jogada individual de génio de Rafael Barbosa, que fez o Tondela chegar a uma vantagem para a qual muito trabalhou coletivamente. O número 70 recebeu na esquerda e foi para o meio, rematando colocado e sem hipóteses para Bruno Varela, já depois de deixar Maga, Borevkovic e Alfa Semedo para trás.

O mais difícil parecia feito, mas a equipa de Nuno Campos acabou empatada no objetivo da vitória por um Vitória que também não regressa ao Minho como queria. Ainda assim, Rafa Soares, de pé direito após cruzamento de Maga, deu a melhor resposta possível dos visitantes no jogo. Quatro minutos bastaram e tudo estava empatado outra vez.

Os momentos capitais do jogo surgiram já depois de uma primeira parte que teve equilíbrio, mas um Tondela mais perigoso. Apesar de o Vitória ter tido mais bola, foi incapaz de criar reais situações de perigo em ataque organizado e não fez um remate à baliza. Rúben Lameiras tentou de meia distância por duas vezes e Pedro Trigueira controlou a saída de bola. Do outro lado, o Tondela apanhou o Vitória em contrapé algumas vezes e a velocidade de Tiago Almeida – que muitas vezes desequilibrou – e de Salvador Agra ia fazendo estragos ao minuto 41, quando o primeiro assistiu o segundo para a melhor defesa do primeiro tempo, assinada por Bruno Varela. O mesmo guardião que, em cima do intervalo, negou o 1-0 a Daniel dos Anjos, com uma enorme saída ao segundo poste.

Foi o sumo de uma primeira parte em que as duas equipas não se atiraram à toa na pressão e que acabaram, à exceção dos melhores lances do Tondela, por ter coesão defensiva. O pior mesmo para os beirões foram os amarelos a Undabarrena e a Daniel dos Anjos, que assim falham a visita a Paços de Ferreira.

O Vitória voltou para a segunda parte com Janvier e sem Tiago Silva e o Tondela voltou na mesma: a tentar o golo. Tiago Almeida quase fez um golão numa corrida praticamente de área a área e falhou por centímetros o que Rafael Barbosa não falharia um quarto de hora mais tarde.

Depois da rápida resposta do Vitória no marcador para o 1-1, começou o jogo dos bancos e acabou a conta dos golos.

Houve vontade para mais, globalmente um pouco mais pelo Tondela, mas as duas equipas acabaram empatadas pelos respetivos objetivos.