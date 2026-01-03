Vasco Seabra, treinador do Arouca, em declarações na conferência de imprensa após a vitória do Tondela sobre o Arouca por 3-1, na 17.ª jornada da Liga:

Análise à derrota e justiça do resultado

«A justiça é sempre muito difícil de falar. A verdade é que eu acho que fomos capazes nos diferentes momentos do jogo tirando a bola parada. Creio que criámos condições para podermos vencer o jogo, mas dar os parabéns ao Tondela porque foi mais competente na bola parada e acabou por nos fazer três golos. Penso que nós territorialmente dominámos quase sempre o jogo criámos oportunidades de golo também. Na segunda-parte o volume que tivemos podíamos ter tido mais presença para conseguirmos criar ainda mais e conseguirmos reentrar no jogo antes do Tondela fazer o 3-1. Creio que foi uma primeira parte de praticamente de domínio total nosso com muita criação de oportunidades fragilizados em dois momentos de bola parada que obviamente temos que nos responsabilizar. Temos que corrigir porque nos últimos jogos as equipas só nos têm criado problemas de bola parada e é um momento que não podemos permitir que aconteça, que aconteceu e que nos penaliza três pontos.»

Falta de eficácia

«Creio que tivemos muito volume, o domínio do jogo, encontrámos os espaços muitas vezes, o Tondela é uma equipa que defende bem e é difícil de bater e nós empurrámos o Tondela para trás. Criámos oportunidades claras de fazer golo. Temos de fechar o jogo e depois temos que impedir que o adversário entre no jogo com situações que fazem parte dele, que não nos podem fazer temer, mas que ultimamente temos sentido esse peso, tem-nos penalizado e tem-nos retirado muitos pontos.»

Essa falta de eficácia é a única justificação para o facto de não ter conseguido vencer nos últimos dois jogos?

«Quando queremos muito sair de uma situação em que acreditamos que temos capacidade e potencial e condições para não estar nesse momento quando estamos a vencer queremos fechar os jogos rápido. Essa maturidade competitiva tem que aparecer e tem de ser mais serena e a verdade é que os adversários as oportunidades que nos criaram foi única e exclusivamente de bola parada. Ou seja, não é uma coisa que nós sintamos que os adversários nos dominam, que nos empurram para trás, que nos criam oportunidades e ficamos manietados sem conseguir pressionar sem conseguir voltar a ter a bola. Principalmente, no jogo de hoje, creio que tivemos condições para fechar o jogo, não permitir que o Tondela nos fizesse os danos que nos fez, portanto, responsabilidade nossa e competência do Tondela.»

As responsabilidades nas bolas paradas

«Temos que nos responsabilizar a todos. Trabalhos, os jogadores trabalham, dão-nos sensações positivas de que conseguem fazê-lo e portanto temos que manter. Só conseguimos reverter as coisas quando nos focamos e trabalhamos muito. Não é talento é uma coisa que temos que trabalhar e temos que todos unidos com a responsabilidade individual mas coletivamente sermos capazes de resolver.»

*Declarações recolhidas por Arménio Pereira