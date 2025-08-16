Liga
Há 2h e 17min
VÍDEO: o resumo da vitória do Famalicão sobre o Tondela
Elisor fez o único golo do encontro
O Famalicão deslocou-se este sábado a casa emprestada do Tondela, em Rio Maior, e venceu por 1-0 numa partida a contar para a segunda jornada do Campeonato Nacional.
O francês Elisor marcou o único golo do encontro já na segunda parte e depois de duas bolas atiradas aos ferros por parte do Tondela.
Veja aqui o resumo do encontro:
