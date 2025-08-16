O Famalicão deslocou-se este sábado a casa emprestada do Tondela, em Rio Maior, e venceu por 1-0 numa partida a contar para a segunda jornada do Campeonato Nacional.

O francês Elisor marcou o único golo do encontro já na segunda parte e depois de duas bolas atiradas aos ferros por parte do Tondela.

Veja aqui o resumo do encontro:

