Tondela e Vitória de Guimarães empataram este domingo a uma bola, no Estádio João Cardoso, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Rafael Barbosa abriu o marcador aos 63 minutos de jogo, com um golão que deu vantagem à equipa beirã. O Vitória empatou ao minuto 67, por Rafa Soares.

Com este resultado, o Vitória mantém-se no sexto lugar, com 43 pontos, a cinco do Gil Vicente, quinto classificado. O Tondela mantém-se em zona de descida, no 17.º lugar, agora com 26 pontos. Igualou o Moreirense, que é 16.º, ficando ainda a um do Arouca, 15.º com 27 pontos e primeira equipa fora da zona de lugares de descida.

O resumo do jogo: