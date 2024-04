Toni Borevkovic, jogador do V. Guimarães, em declarações na flash-interview da Sport Tv, após o derrota frente ao Sporting, por 3-0, em jogo da 30.ª jornada da I Liga:

[Batalhas duras com Viktor Gyökeres?] «Sim, já sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, mas queríamos pontuar. Chegámos aqui para jogar futebol. Na primeira volta ganhámos e tentámos fazer tudo para voltar a fazer isso. Foi um jogo difícil, mas o campeonato ainda não acabou, no mínimo temos o quinto lugar, estamos na Europa, mas queremos pontuar em todos os jogos. No próximo jogo vamos para ganhar, ainda podemos chegar ao terceiro lugar e é o nosso objetivo.»

[O que faltou à equipa?] «Faltou alguns pormenores que o mister fala sempre. Podíamos ter estado mais agressivos. Hoje sofremos três golos e podíamos anulá-los. Mas isto é futebol.»

[Objetivo para o campeonato] «Nós queremos chegar ao terceiro lugar, vai ser difícil, mas no início da época ninguém acreditava. Faltam 4 jogos para o final do campeonato e queremos ganhar os quatro. Com o apoio dos nossos grandes adeptos tudo é possível.»