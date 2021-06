O Sporting de Braga está a negociar a contratação de Toni Borevkovic.



O Maisfutebol sabe que os bracarenses ofereceram cerca de 1,5 milhões de euros ao Rio Ave pelo defesa croata. O negócio entre as duas partes ainda não está fechado, até porque o emblema minhoto não é único interessado e concorre com mais clubes.



Ainda assim, o facto de enfrentar concorrência de outros clubes não significa que o Sporting de Braga não consiga recrutar Borevkovic. O central de 24 anos é bastante apreciado por Carvalhal, que o conhece da época em que trabalharam juntos no Rio Ave e já o havia tentado contratar para Braga no início da última temporada.



Internacional sub-21 pela Croácia, Borevkovic está em Portugal desde 2018/19, tendo disputado mais de 100 jogos pelo Rio Ave.